Кузнецова (Мандрыка) Надежда Ивановна
Место рождения
Дата рождения22.06.1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1887
Отец: Мандрыка Иван Акимович
Мать: Мандрыка Юлия Ильинична
Бракосочетание
1915
Рождение ребёнка
05.05.1916
Сын: Кузнецов Леонид Константинович
Отец ребёнка: Кузнецов Константин Д.
Петергоф, Петергофский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно