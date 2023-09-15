Кузнецова (Мандрыка) Надежда Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова (Мандрыка) Надежда Ивановна

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

22.06.1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1887

Отец: Мандрыка Иван Акимович

Мать: Мандрыка Юлия Ильинична

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
1915

Муж: Кузнецов Константин Д.

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
05.05.1916

Сын: Кузнецов Леонид Константинович

Отец ребёнка: Кузнецов Константин Д.

Петергоф, Петергофский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Домохозяйка
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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