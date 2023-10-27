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Глебов Сергей Тихонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Глебов Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Елисеева Зинаида Сергеевна

Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1940

Сын: Глебов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
1946

Сын: Глебов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
10.09.1948

Сын: Глебов Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна

Рождение ребёнка
30.01.1954

Дочь: Трифонова Любовь Сергеевна

Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна

Смерть
1978
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