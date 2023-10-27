Глебов Сергей Тихонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Глебов Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Елисеева Зинаида Сергеевна
Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1940
Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Глебов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
10.09.1948
Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна
Рождение ребёнка
30.01.1954
Дочь: Трифонова Любовь Сергеевна
Мать ребёнка: Глебова Мария Васильевна
Смерть
1978