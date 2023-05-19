Власова (Кондратьева) Васса Максимовна
Место рождения
Дата рождения17.08.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1819 ст.
Бракосочетание
20.01.1837 ст.
Рождение ребёнка
22.04.1846 ст.
Отец ребёнка: Захаров Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
17.11.1849 ст.
Дочь: Захарова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Захаров Петр Игнатьевич
Рождение ребёнка
11.07.1855 ст.
Дочь: Захарова Марина Петровна
Отец ребёнка: Захаров Петр Игнатьевич
Смерть
Неизвестно