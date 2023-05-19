Власова (Кондратьева) Васса Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власова (Кондратьева) Васса Максимовна

Место рождения

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.08.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1819 ст.

Отец: Власов Максим Кондратьевич

Мать: Власова Анастасия Ивановна

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1837 ст.

Муж: Захаров Петр Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.04.1846 ст.

Сын: Захаров Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Захаров Петр Игнатьевич

Рождение ребёнка
17.11.1849 ст.

Дочь: Захарова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Захаров Петр Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.07.1855 ст.

Дочь: Захарова Марина Петровна

Отец ребёнка: Захаров Петр Игнатьевич

Малое Фролово, Тетюшский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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