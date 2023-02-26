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Ульяния Фёдорова

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Место рождения

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.12.1856

Дата смерти

24.12.1856

Пол

Женский

Отец

1818 г.р.

Мать

1828 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1856

Отец: Фёдор Сергеев

Мать: Чепелкина Евдокия мл

д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.12.1856
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной
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