Ульяния Фёдорова
Место рожденияд.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.12.1856
Дата смерти24.12.1856
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
12.12.1856
Отец: Фёдор Сергеев
Мать: Чепелкина Евдокия мл
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
24.12.1856
д.Слобода вотчины помещика Петра Павловича Белавенцева Дубровской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Причина смерти: от натуральной