Мания Нана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мания Нана

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1964

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

1939 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

КС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1964

Отец: Мания Джумбер

Мать: Шанава Александра

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