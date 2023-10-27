Седукин Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Седукин Алексей Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Седукин Дмитрий Алексеевич

Мать ребёнка: Седукина Наталья Владимирвона

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Седукина Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: Седукина Наталья Владимирвона

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Седукина Наталья Владимирвона

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