Седукин Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Седукин Дмитрий Алексеевич
Мать ребёнка: Седукина Наталья Владимирвона
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Седукина Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: Седукина Наталья Владимирвона
Бракосочетание
Неизвестно