Захар Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захар Семенович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1829

Сын: Яков Захарович

Мать ребёнка: не указана

Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
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