Захар Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1829
Сын: Яков Захарович
Мать ребёнка: не указана
Самодуровка, Альшеевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
Неизвестно
Белебей, Белебеевский муниципальный район, Республика Башкортостан