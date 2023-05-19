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Помарченко Яков Васильевич

Место рождения

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

09.10.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1883 ст.

Отец: Помарченко Василий Никитич

Мать: Помарченко Ефимия Терентьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
03.12.1912 ст.

Сын: Помарченко Николай Яковлевич

Мать ребёнка: Помарченко Елена Прокофьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
13.11.1914 ст.

Сын: Помарченко Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Помарченко Елена Прокофьевна

Блиново, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Помарченко Елена Прокофьевна

Смерть
Неизвестно