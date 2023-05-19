Помарченко Яков Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.10.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.10.1883 ст.
Рождение ребёнка
03.12.1912 ст.
Сын: Помарченко Николай Яковлевич
Мать ребёнка: Помарченко Елена Прокофьевна
Рождение ребёнка
13.11.1914 ст.
Сын: Помарченко Иван Яковлевич
Мать ребёнка: Помарченко Елена Прокофьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно