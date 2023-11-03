Наталья Миронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наталья Миронова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1808 г.р.

Мать

1807 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Мирон Григорьев

Мать: Федосья Васильева

Смерть
Неизвестно
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