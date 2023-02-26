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Скытева Марфа Абрамова

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Место рождения

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1826 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Абрам Иванов

Мать: не указана

сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.04.1845

Муж: Скитев Иван Тимофеев

.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849

Сын: Скитев Георгий Иванов

Отец ребёнка: Скитев Иван Тимофеев

Смерть
Неизвестно
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