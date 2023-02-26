Скытева Марфа Абрамова
Место рождениясельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Абрам Иванов
Мать: не указана
сельцо Лунино Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
29.04.1845
Муж: Скитев Иван Тимофеев
.с.Дмитриевка Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1849
Отец ребёнка: Скитев Иван Тимофеев
Смерть
Неизвестно