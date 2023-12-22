Емельянова Надежда Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Емельянова Надежда Константиновна

Место рождения

Тютьково, Серебряные Пруды, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Тютьково, Серебряные Пруды, Московская область
Бракосочетание
17.10.1873 ст.

Муж: Емельянов Никита Давидович

Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1882

Дочь: Емельянова Татьяна Никитична

Отец ребёнка: Емельянов Никита Давидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Емельянов Иван Никитич

Отец ребёнка: Емельянов Никита Давидович

Смерть
Неизвестно
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