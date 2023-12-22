Емельянова Надежда Константиновна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.10.1873 ст.
Глубокое, Серебряные Пруды, Московская область
Рождение ребёнка
09.01.1882
Дочь: Емельянова Татьяна Никитична
Отец ребёнка: Емельянов Никита Давидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Емельянов Никита Давидович
Смерть
Неизвестно