Морген Фрейда
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Сын: Морген Алексей (Липман) Ааронович
Отец ребёнка: Морген Аарон
Рождение ребёнка
1845
Сын: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович
Отец ребёнка: Морген Аарон
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Морген Аарон
Рождение ребёнка
1854
Отец ребёнка: Морген Аарон
Рождение ребёнка
1857
Сын: Морген Хаим (Михаил) Аронович
Отец ребёнка: Морген Аарон
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Черток (Морген) Ираида (Хая-Эйда)
Отец ребёнка: Морген Аарон
Смерть
Неизвестно