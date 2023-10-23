Митроченко (Семенова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Митроченко (Семенова) Елена Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.05.1984

Дочь: Митроченко Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Митроченко Александр Владимирович

Рождение ребёнка
25.05.1984

Сын: Митроченко Артем Александрович

Отец ребёнка: Митроченко Александр Владимирович

Рождение ребёнка
25.03.?

Дочь: Митроченко Ксения Александровна

Отец ребёнка: Митроченко Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Митроченко Александр Владимирович

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