Митроченко (Семенова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.05.1984
Дочь: Митроченко Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Митроченко Александр Владимирович
Рождение ребёнка
25.05.1984
Сын: Митроченко Артем Александрович
Отец ребёнка: Митроченко Александр Владимирович
Рождение ребёнка
25.03.?
Дочь: Митроченко Ксения Александровна
Отец ребёнка: Митроченко Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно