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Бусалаевъ Иванъ
Бусалаевъ Иванъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1899
Пол
Мужской
Отец
Бусалаевъ Федоръ
1880 г.р.
Мать
Бусалаева (Новикова) Анна
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец:
Бусалаевъ Федоръ
Мать:
Бусалаева Анна
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