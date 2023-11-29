Акимова Лилия Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1972
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.01.1993
Отец ребёнка: Акимов Михаил Леонидович
Рождение ребёнка
24.06.1996
Дочь: Акимова Алина Михайловна
Отец ребёнка: Акимов Михаил Леонидович
Рождение ребёнка
24.06.1996
Дочь: Акимова Галина Михайловна
Отец ребёнка: Акимов Михаил Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно