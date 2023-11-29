Акимова Лилия Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимова Лилия Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1972

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1972

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.01.1993

Сын: Акимов Аким Михайлович

Отец ребёнка: Акимов Михаил Леонидович

Рождение ребёнка
24.06.1996

Дочь: Акимова Алина Михайловна

Отец ребёнка: Акимов Михаил Леонидович

Рождение ребёнка
24.06.1996

Дочь: Акимова Галина Михайловна

Отец ребёнка: Акимов Михаил Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Акимов Михаил Леонидович

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