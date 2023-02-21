Козлов Назар Артемович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1919
Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна
Запись о рождении внесена в метрическую книгу церкви в Феодосийском уезде.
Место жительства
1919
Крестьянин деревни Куклино Попковской волости Мещовского уезда Калужской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Козлова Мария Ивановна
Смерть
Неизвестно