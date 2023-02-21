Козлов Назар Артемович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов Назар Артемович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Козлов Василий Назарович

Мать ребёнка: Козлова Мария Ивановна

Запись о рождении внесена в метрическую книгу церкви в Феодосийском уезде.
Место жительства
1919
Крестьянин деревни Куклино Попковской волости Мещовского уезда Калужской губернии.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Козлова Мария Ивановна

Смерть
Неизвестно
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