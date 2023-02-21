Ивашкова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ивашкова Мария

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1783 г.р.

Дети

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
До 1812

Муж: Ивашков Иван Малый Васильевич

Рождение ребёнка
15.11.1817 ст.

Сын: Вашков Николай Иванович

Отец ребёнка: Ивашков Иван Малый Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
21.02.1819 ст.

Дочь: Вашкова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Ивашков Иван Малый Васильевич

Белев, Белевский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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