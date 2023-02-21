Ивашкова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
До 1812
Рождение ребёнка
15.11.1817 ст.
Отец ребёнка: Ивашков Иван Малый Васильевич
Рождение ребёнка
21.02.1819 ст.
Дочь: Вашкова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Ивашков Иван Малый Васильевич
Смерть
Неизвестно