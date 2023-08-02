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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.12.1786

Дочь: Ульяна Власьева

Отец ребёнка: Бородаев Влас Степанович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Бородаев Андрей Власьев

Отец ребёнка: Бородаев Влас Степанович

Рождение ребёнка
1795

Сын: Бородаев Федор Власьевич

Отец ребёнка: Бородаев Влас Степанович

Рождение ребёнка
1797

Сын: Бородаев Иван Власьевич

Отец ребёнка: Бородаев Влас Степанович

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