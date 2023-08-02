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Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.12.1786
Дочь: Ульяна Власьева
Отец ребёнка: Бородаев Влас Степанович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Бородаев Влас Степанович
Рождение ребёнка
1795
Отец ребёнка: Бородаев Влас Степанович
Рождение ребёнка
1797
Отец ребёнка: Бородаев Влас Степанович