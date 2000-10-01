Клинк Райнгольд Райнгольдович
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1924
Дата смерти?.10.2000
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1924
Отец: Клинк Райнгольд
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.12.?
Сын: Клинк Александр Райнгольдович
Мать ребёнка: Клинк (Абент) Зельма Фердинандовна
Рождение ребёнка
24.04.?
Сын: Клинк Виктор Райнгольдович
Мать ребёнка: Клинк (Абент) Зельма Фердинандовна
Рождение ребёнка
17.06.1949
Дочь: Шестова (Клинк) Валентина Райнгольдовна
Мать ребёнка: Клинк (Абент) Зельма Фердинандовна
Рождение ребёнка
02.06.1951
Сын: Клинк Владимир Райнгольдович
Мать ребёнка: Клинк (Абент) Зельма Фердинандовна
Смерть
?.10.2000