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Клинк Райнгольд Райнгольдович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1924

Дата смерти

?.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1924

Отец: Клинк Райнгольд

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клинк (Абент) Зельма Фердинандовна

Рождение ребёнка
16.12.?

Сын: Клинк Александр Райнгольдович

Мать ребёнка: Клинк (Абент) Зельма Фердинандовна

Рождение ребёнка
24.04.?

Сын: Клинк Виктор Райнгольдович

Мать ребёнка: Клинк (Абент) Зельма Фердинандовна

Рождение ребёнка
17.06.1949

Дочь: Шестова (Клинк) Валентина Райнгольдовна

Мать ребёнка: Клинк (Абент) Зельма Фердинандовна

Рождение ребёнка
02.06.1951

Сын: Клинк Владимир Райнгольдович

Мать ребёнка: Клинк (Абент) Зельма Фердинандовна

Смерть
?.10.2000

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