Зубарев Епимах Лукянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зубарев Епимах Лукянович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

После 1719

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: Зубарев Лука Степанович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1742

Дочь: Жгулёва Федосия Епимахова

Мать ребёнка: Зубарева Татьяна Ларионовна

Савиновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зубарева Татьяна Ларионовна

Смерть
После 1719
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