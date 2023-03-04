Зубарев Епимах Лукянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиПосле 1719
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: Зубарев Лука Степанович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1742
Дочь: Жгулёва Федосия Епимахова
Мать ребёнка: Зубарева Татьяна Ларионовна
Савиновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1719