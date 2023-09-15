Юринова Анастасия Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1876
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1876
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1897 ст.
Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1899 ст.
Дочь: Юринова Марфа Лазаревна
Отец ребёнка: Юринов Лазарь Арсеньевич
Рождение ребёнка
06.10.1901 ст.
Отец ребёнка: Юринов Лазарь Арсеньевич
Рождение ребёнка
21.02.1904 ст.
Отец ребёнка: Юринов Лазарь Арсеньевич
Рождение ребёнка
15.08.1912 ст.
Дочь: Юринова Фёкла Лазаревна
Отец ребёнка: Юринов Лазарь Арсеньевич
Смерть
Неизвестно