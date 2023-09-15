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Юринова Анастасия Михайловна

Место рождения

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1876

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1876

Отец: не указан

Мать: не указана

Жгуны, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
09.02.1897 ст.

Муж: Юринов Лазарь Арсеньевич

Гультяи, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
04.07.1899 ст.

Дочь: Юринова Марфа Лазаревна

Отец ребёнка: Юринов Лазарь Арсеньевич

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
06.10.1901 ст.

Сын: Юринов Алексей Лазаревич

Отец ребёнка: Юринов Лазарь Арсеньевич

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
21.02.1904 ст.

Сын: Юринов Тимофей Лазаревич

Отец ребёнка: Юринов Лазарь Арсеньевич

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
15.08.1912 ст.

Дочь: Юринова Фёкла Лазаревна

Отец ребёнка: Юринов Лазарь Арсеньевич

Белое, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно
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