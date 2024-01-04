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- Матвей Васильевич

Место рождения

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

Около 1881 ст.

Дата смерти

После 1914

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1881 г.р.

Дети

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
03.11.1902 ст.

Жена: - Надежда Емельяновна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.

Дочь: Анна Матвеевна

Мать ребёнка: - Надежда Емельяновна

Белоглазово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.35-36 (Рождение №-70ж)
Смерть
После 1914
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