- Матвей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1881 ст.
Дата смертиПосле 1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1881 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.11.1902 ст.
Жена: - Надежда Емельяновна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
25.11.1905 ст.
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: - Надежда Емельяновна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.35-36 (Рождение №-70ж)
Смерть
После 1914