Аксенов Иван Никитьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1858
ПолМужской
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858
Рождение ребёнка
27.01.1890
Дочь: Анна Ивановна
Мать ребёнка: Аксенова Устиния Евсеевна
Рождение ребёнка
24.12.1891
Дочь: Левагина Мелания Ивановна
Мать ребёнка: Аксенова Устиния Евсеевна
Рождение ребёнка
01.03.1895
Мать ребёнка: Аксенова Устиния Евсеевна
Рождение ребёнка
20.07.1896
Мать ребёнка: Аксенова Устиния Евсеевна
Рождение ребёнка
11.07.1899
Мать ребёнка: Аксенова Устиния Евсеевна
Рождение ребёнка
1904
Мать ребёнка: Аксенова Устиния Евсеевна
Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат