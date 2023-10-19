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Аксенов Иван Никитьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1858

Отец: Аксенов Никита Спиридонович

Мать: Аксенова Евдокия Дмитриевна

Рождение ребёнка
27.01.1890

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: Аксенова Устиния Евсеевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
24.12.1891

Дочь: Левагина Мелания Ивановна

Мать ребёнка: Аксенова Устиния Евсеевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
01.03.1895

Сын: Аксенов Феодот Иванович

Мать ребёнка: Аксенова Устиния Евсеевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
20.07.1896

Сын: Аксенов Иван Иванович

Мать ребёнка: Аксенова Устиния Евсеевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
11.07.1899

Сын: Аксенов Феадор Иванович

Мать ребёнка: Аксенова Устиния Евсеевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Аксенов Андрей Иванович

Мать ребёнка: Аксенова Устиния Евсеевна

Завражные Каратаи, Богородская волость, Тетюшский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
билетный солдат
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