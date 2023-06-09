Hints (Lasn) Miina — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиHints (Lasn) Miina

Hints (Lasn) Miina

Место рождения

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

27.12.1874 ст.

Дата смерти

1966

Пол

Женский

Отец

1824 г.р.

Мать

1831 г.р.

Муж

1874 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1874 ст.

Отец: Lasn Hans

Мать: Lasn Ann

Сауга, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
05.02.1895 ст.

Муж: Hints Jüri

Рождение ребёнка
1895 ст.

Дочь: Hints Riina

Отец ребёнка: Hints Jüri

Рождение ребёнка
16.07.1897 ст.

Дочь: Popp Anna

Отец ребёнка: Hints Jüri

Рождение ребёнка
1902 ст.

Дочь: Kovaljov Linda

Отец ребёнка: Hints Jüri

Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Prilling Selma

Отец ребёнка: Hints Jüri

Рождение ребёнка
23.10.1911 ст.

Сын: Hints Herbert

Отец ребёнка: Hints Jüri

Рождение ребёнка
17.04.1919

Сын: Hints Elmar

Отец ребёнка: Hints Jüri

Смерть
1966