Hints (Lasn) Miina
Место рождения
Дата рождения27.12.1874 ст.
Дата смерти1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
05.02.1895 ст.
Муж: Hints Jüri
Рождение ребёнка
1895 ст.
Дочь: Hints Riina
Отец ребёнка: Hints Jüri
Рождение ребёнка
16.07.1897 ст.
Дочь: Popp Anna
Отец ребёнка: Hints Jüri
Рождение ребёнка
1902 ст.
Дочь: Kovaljov Linda
Отец ребёнка: Hints Jüri
Рождение ребёнка
1904 ст.
Дочь: Prilling Selma
Отец ребёнка: Hints Jüri
Рождение ребёнка
23.10.1911 ст.
Сын: Hints Herbert
Отец ребёнка: Hints Jüri
Рождение ребёнка
17.04.1919
Сын: Hints Elmar
Отец ребёнка: Hints Jüri
Смерть
1966