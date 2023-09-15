Смирнов Александр
Место рождения
Дата рождения12.09.1916
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1916
Отец: Смирнов Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.05.1939
Дочь: Стахова Зинаида
Мать ребёнка: Смирнова Анна
Рождение ребёнка
16.05.1949
Дочь: Клёнова Галина
Мать ребёнка: Смирнова Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Смирнова Анна
Смерть
Неизвестно