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Смирнов Александр

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Место рождения

Шарки, Оленинский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

12.09.1916

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1916

Отец: Смирнов Андрей

Мать: не указана

Шарки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
26.05.1939

Дочь: Стахова Зинаида

Мать ребёнка: Смирнова Анна

Шарки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
16.05.1949

Дочь: Клёнова Галина

Мать ребёнка: Смирнова Анна

Шарки, Оленинский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Смирнова Анна

Смерть
Неизвестно
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