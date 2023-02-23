Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Марина Андреевна
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1831
Сын: Тимофей Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Михаил Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Яков Андреевич
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Андрей Васильевич
Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно