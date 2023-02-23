Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тихоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1830

Дочь: Марина Андреевна

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1831

Сын: Тимофей Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1836

Сын: Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1839

Сын: Яков Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Сумбаев? Павел Андреевич

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Рождение ребёнка
1844

Сын: Сумбаев Тимофей Андреев

Отец ребёнка: Андрей Васильевич

Баевка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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