Вавилова (Копыльцова) Юлия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.08.1978
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1978
Рождение ребёнка
07.07.2001
Дочь: Вавилова Вероника Александровна
Отец ребёнка: Вавилов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
29.08.2009
Сын: Вавилов Леонид Александрович
Отец ребёнка: Вавилов Александр Сергеевич
Рождение ребёнка
22.12.2020
Дочь: Вавилова Ева Александровна
Отец ребёнка: Вавилов Александр Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно