Вавилова (Копыльцова) Юлия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВавилова (Копыльцова) Юлия Сергеевна

Вавилова (Копыльцова) Юлия Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.08.1978

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1978

Отец: Копыльцов Сергей Александрович

Мать: Копыльцова Татьяна Владимировна

Рождение ребёнка
07.07.2001

Дочь: Вавилова Вероника Александровна

Отец ребёнка: Вавилов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
29.08.2009

Сын: Вавилов Леонид Александрович

Отец ребёнка: Вавилов Александр Сергеевич

Рождение ребёнка
22.12.2020

Дочь: Вавилова Ева Александровна

Отец ребёнка: Вавилов Александр Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Вавилов Александр Сергеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close