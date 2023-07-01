Махмутова Налия Харрасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Махмутова Налия Харрасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1957

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.01.1980

Сын: Махмутов Ильдус Назыфович

Отец ребёнка: Махмутов Назыф Габделахатович

Рождение ребёнка
30.03.1985

Сын: Махмутов Ильназ Назыфович

Отец ребёнка: Махмутов Назыф Габделахатович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Махмутов Назыф Габделахатович

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