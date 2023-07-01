Махмутова Налия Харрасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.10.1957
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1957
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.01.1980
Сын: Махмутов Ильдус Назыфович
Отец ребёнка: Махмутов Назыф Габделахатович
Рождение ребёнка
30.03.1985
Сын: Махмутов Ильназ Назыфович
Отец ребёнка: Махмутов Назыф Габделахатович
Бракосочетание
Неизвестно