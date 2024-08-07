Тараканчикова Дарья Федотова
Место рождения
Дата рождения1828 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1844 ст.
Дочь: Тараканчикова Матрона Егорова
Отец ребёнка: Тараканчиков Егор Васильев
Рождение ребёнка
1851 ст.
Дочь: Тараканчикова Василиса Егорова
Отец ребёнка: Тараканчиков Егор Васильев
Рождение ребёнка
1854 ст.
Сын: Тараканчиков Кузьма Козма Егоров
Отец ребёнка: Тараканчиков Егор Васильев
Смерть
Неизвестно