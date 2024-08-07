Тараканчикова Дарья Федотова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараканчикова Дарья Федотова

Тараканчикова Дарья Федотова

Место рождения

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

1828 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тараканчиков Егор Васильев

Мещеряковка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1844 ст.

Дочь: Тараканчикова Матрона Егорова

Отец ребёнка: Тараканчиков Егор Васильев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1851 ст.

Дочь: Тараканчикова Василиса Егорова

Отец ребёнка: Тараканчиков Егор Васильев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1854 ст.

Сын: Тараканчиков Кузьма Козма Егоров

Отец ребёнка: Тараканчиков Егор Васильев

Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Сергеевка, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.