Джумаев Хемра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Джумаев Хемра

Место рождения

туркмения

Дата рождения

20.03.1959

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.03.1959

Отец: Джумаев Тора

Мать: Шамси

туркмения
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