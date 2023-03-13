Суховъ Михаилъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуховъ Михаилъ

Суховъ Михаилъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1887

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Суховъ Вакинфъ (Викторъ)

Мать: Сухова Гликерья

Бракосочетание
12.02.1908

Жена: Сухова Нина

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1909

Сын: Суховъ Павелъ

Мать ребёнка: Сухова Нина

Михайловка
Рождение ребёнка
05.10.1910

Сын: Суховъ Петръ

Мать ребёнка: Сухова Нина

село Михайловское
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close