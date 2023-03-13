Суховъ Михаилъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1887
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Суховъ Вакинфъ (Викторъ)
Мать: Сухова Гликерья
Бракосочетание
12.02.1908
Жена: Сухова Нина
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
13.02.1909
Сын: Суховъ Павелъ
Мать ребёнка: Сухова Нина
Михайловка
Рождение ребёнка
05.10.1910
Сын: Суховъ Петръ
Мать ребёнка: Сухова Нина
село Михайловское