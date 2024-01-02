Климина Анна Леонтьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1946
Дочь: Глушенкова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Климин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
06.09.1955
Сын: Климин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Климин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Климина Нина (Надежда по паспорту) Сергеевна
Отец ребёнка: Климин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Климин Александр Сергеевич
Отец ребёнка: Климин Сергей Михайлович
Смерть
Неизвестно