Климина Анна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Климина Анна Леонтьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1946

Дочь: Глушенкова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Климин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
06.09.1955

Сын: Климин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Климин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Климина Нина (Надежда по паспорту) Сергеевна

Отец ребёнка: Климин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Климин Александр Сергеевич

Отец ребёнка: Климин Сергей Михайлович

Смерть
Неизвестно
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