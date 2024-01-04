Лазарева Евдокея Андреевна
Место рождения
Дата рождения02.08.1885 ст.
Дата смерти03.06.1888 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1885 ст.
"от солдатки Сигклитикии Иеремиевой", отец не указан дата крещения - 03.08.1885 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села к... Показать все
Смерть
03.06.1888 ст.
В записи о смерти отец указан. дата погребения - 05.06.1888 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги це... Показать все