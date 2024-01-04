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Лазарева Евдокея Андреевна

Место рождения

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

02.08.1885 ст.

Дата смерти

03.06.1888 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1885 ст.

Отец: Фокин Лазарев Новиков Андрей Фокиевич / Фотьевич

Мать: Фокина Сигклитикия Еремеевна

Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
"от солдатки Сигклитикии Иеремиевой", отец не указан дата крещения - 03.08.1885 место рождения - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния ФИО восприемников - того же ведомства и села к... Показать все
Смерть
03.06.1888 ст.
Рождествено, Переславский муниципальный район, Ярославская область
В записи о смерти отец указан. дата погребения - 05.06.1888 место смерти - село Рождествино Переславский уезд Владимирская губерния возраст - 2 причина - от поноса Источник: ГАЯО Метрические книги це... Показать все
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