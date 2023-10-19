Golitsyn Pyotr Alekseyevich
Место рожденияЦарство Русское
Дата рождения11.07.1662
Дата смерти19.10.1721
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1662
Отец: не указан
Мать: не указана
Царство Русское
Рождение ребёнка
14.02.1721
Дочь: Меншикова Elizaveta Petrovna
Мать ребёнка: Голицына Елизавета Ивановна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.10.1721
Киев, Киевский уезд