Golitsyn Pyotr Alekseyevich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Golitsyn Pyotr Alekseyevich

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Место рождения

Царство Русское

Дата рождения

11.07.1662

Дата смерти

19.10.1721

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1662

Отец: не указан

Мать: не указана

Царство Русское
Рождение ребёнка
14.02.1721

Дочь: Меншикова Elizaveta Petrovna

Мать ребёнка: Голицына Елизавета Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
19.10.1721
Киев, Киевский уезд
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