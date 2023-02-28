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Никифор Иванов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1779

Дата смерти

23.03.1823

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1779

Отец: ?

Мать: ?

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
23.03.1823
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Причина смерти: нечаянно раздавлен баркой
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