Денисова Прасковья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Шерстневъ Виссаріонъ
Мать: Шерстнева Агриппина
Рождение ребёнка
04.06.1899
Сын: Денисовъ Виссарионъ
Отец ребёнка: Денисовъ Григорій
Рождение ребёнка
20.02.1901
Сын: Денисовъ Григорий
Отец ребёнка: Денисовъ Григорій
Рождение ребёнка
16.11.1903
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Денисовъ Григорій
Рождение ребёнка
20.03.1906
Сын: Денисовъ Василий
Отец ребёнка: Денисовъ Григорій
Рождение ребёнка
03.10.1908
Сын: Денисовъ Петръ
Отец ребёнка: Денисовъ Григорій
Рождение ребёнка
17.11.1911
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Денисовъ Григорій
Рождение ребёнка
01.06.1914
Сын: Денисовъ Федоръ
Отец ребёнка: Денисовъ Григорій
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Денисовъ Григорій