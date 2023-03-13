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Денисова Прасковья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Шерстневъ Виссаріонъ

Мать: Шерстнева Агриппина

Рождение ребёнка
04.06.1899

Сын: Денисовъ Виссарионъ

Отец ребёнка: Денисовъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.02.1901

Сын: Денисовъ Григорий

Отец ребёнка: Денисовъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
16.11.1903

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Денисовъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.03.1906

Сын: Денисовъ Василий

Отец ребёнка: Денисовъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.10.1908

Сын: Денисовъ Петръ

Отец ребёнка: Денисовъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.11.1911

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Денисовъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.06.1914

Сын: Денисовъ Федоръ

Отец ребёнка: Денисовъ Григорій

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисовъ Григорій

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