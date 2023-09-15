Анфёров Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анфёров Николай

Место рождения

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

19.10.1943

Дата смерти

Около 1995

Пол

Мужской

Отец

1913 г.р.

Мать

1917 г.р.

Жена

Дети

Около 1977 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1943

Отец: Анфёров Феофан

Мать: Анферова Мария Васильевна

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
Около 1977

Сын: Анферов Дмитрий

Мать ребёнка: Анферова ?

с.Желанка Карабахский район г.Новосибирск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Анферова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анферова ?

Смерть
Около 1995
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
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