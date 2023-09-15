Анфёров Николай
Место рождения
Дата рождения19.10.1943
Дата смертиОколо 1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1943
Отец: Анфёров Феофан
Рождение ребёнка
Около 1977
Сын: Анферов Дмитрий
Мать ребёнка: Анферова ?
с.Желанка Карабахский район г.Новосибирск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Анферова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анферова ?
Смерть
Около 1995
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область