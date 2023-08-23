Анферова Мария Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анферова Мария Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1917

Дата смерти

09.06.1993

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1913 г.р.

Дети

Добавил:

ИЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1917

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1936

Сын: Анфёров Михаил

Отец ребёнка: Анфёров Феофан

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.08.1938

Дочь: Глухова? Анна

Отец ребёнка: Анфёров Феофан

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
1941

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Анфёров Феофан

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.10.1943

Сын: Анфёров Николай

Отец ребёнка: Анфёров Феофан

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
01.09.1945

Сын: Анфёров Григорий

Отец ребёнка: Анфёров Феофан

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.12.1947

Дочь: Екатерина

Отец ребёнка: Анфёров Феофан

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
29.01.1950

Сын: Анфёров Григорий

Отец ребёнка: Анфёров Феофан

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
21.04.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анфёров Феофан

Рождение ребёнка
10.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анфёров Феофан

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
15.03.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анфёров Феофан

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.06.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Анфёров Феофан

Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Анфёров Феофан

Смерть
09.06.1993
Макарова, Осинский уезд, Пермская губерния
Похороны
Неизвестно
Мокинское кладбище, Чернушинский район
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