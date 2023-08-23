Анферова Мария Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1917
Дата смерти09.06.1993
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1917
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1936
Сын: Анфёров Михаил
Отец ребёнка: Анфёров Феофан
Рождение ребёнка
17.08.1938
Дочь: Глухова? Анна
Отец ребёнка: Анфёров Феофан
Рождение ребёнка
1941
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Анфёров Феофан
Рождение ребёнка
19.10.1943
Сын: Анфёров Николай
Отец ребёнка: Анфёров Феофан
Рождение ребёнка
01.09.1945
Сын: Анфёров Григорий
Отец ребёнка: Анфёров Феофан
Рождение ребёнка
15.12.1947
Дочь: Екатерина
Отец ребёнка: Анфёров Феофан
Рождение ребёнка
29.01.1950
Сын: Анфёров Григорий
Отец ребёнка: Анфёров Феофан
Рождение ребёнка
21.04.1952
Рождение ребёнка
10.02.1954
Рождение ребёнка
15.03.1956
Рождение ребёнка
07.06.1958
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Анфёров Феофан
Смерть
09.06.1993
Похороны
Неизвестно
Мокинское кладбище, Чернушинский район