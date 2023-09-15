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Карлов Захар Петров

Место рождения

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1886 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
03.07.1905

Жена: Карлова София Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1911

Сын: Карлов Иван Захаров

Мать ребёнка: Карлова София Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
01.04.1913

Дочь: Мария Захарова

Мать ребёнка: Карлова София Иванова

Калабино, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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