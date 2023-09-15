Карлов Захар Петров
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1905
Жена: Карлова София Иванова
Богородицкая церковь
Рождение ребёнка
23.09.1911
Сын: Карлов Иван Захаров
Мать ребёнка: Карлова София Иванова
Рождение ребёнка
01.04.1913
Дочь: Мария Захарова
Мать ребёнка: Карлова София Иванова
Смерть
Неизвестно