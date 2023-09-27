Дилявкар Гимадетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дилявкар Гимадетдиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.05.1912

Сын: Хуснуллин Минзагир Хуснуллович

Отец ребёнка: Хакимов Хуснулла Тухфатуллович

Акбулатово, Чистопольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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