Векова Маргарита Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Векова Маргарита Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1962 г.р.

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1984

Сын: Веков Сергей Олегович

Отец ребёнка: Веков Олег Леонидович

Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.05.1988

Дочь: Габуния Наталия Олеговна

Отец ребёнка: Веков Олег Леонидович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Веков Олег Леонидович

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