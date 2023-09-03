Векова Маргарита Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1984
Отец ребёнка: Веков Олег Леонидович
Новочебоксарск, город Новочебоксарск, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
09.05.1988
Дочь: Габуния Наталия Олеговна
Отец ребёнка: Веков Олег Леонидович
Бракосочетание
Неизвестно