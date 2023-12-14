Анастасия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Малютина Прасковья Дементьевна
Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Малютин Александр Дементьевич
Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович
Рождение ребёнка
Около 1896
Дочь: Малютина Александра Дементьевна
Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.
Сын: Малютин Андрей Демьянович
Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.
Дочь: Малютина Агриппина Дементьевна
Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович
Рождение ребёнка
Около 1904
Сын: Малютин Никифор Дементьевич
Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович
Рождение ребёнка
Около 1909
Дочь: Малютина Христина Дементьевна
Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно