Анастасия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анастасия Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Малютина Прасковья Дементьевна

Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Малютин Александр Дементьевич

Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович

Рождение ребёнка
Около 1896

Дочь: Малютина Александра Дементьевна

Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1898 ст.

Сын: Малютин Андрей Демьянович

Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1900 ст.

Дочь: Малютина Агриппина Дементьевна

Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1904

Сын: Малютин Никифор Дементьевич

Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович

Рождение ребёнка
Около 1909

Дочь: Малютина Христина Дементьевна

Отец ребёнка: Малютин Деменьтий Косьминович

Тевигино, Бабушкинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малютин Деменьтий Косьминович

Смерть
Неизвестно
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