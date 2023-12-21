Марсакова (Макарова) Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.04.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Марсаков Иван
Владимирская область
Рождение ребёнка
23.01.1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
01.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.10.1941
Дочь: Галина
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Марсаков Иван