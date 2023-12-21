Марсакова (Макарова) Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марсакова (Макарова) Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

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1941 г.р.

Добавил:

ВЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.04.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Марсаков Иван

Владимирская область
Рождение ребёнка
23.01.1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
01.01.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.10.1941

Дочь: Галина

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Марсаков Иван

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