Сербин Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сербин Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сербина Ирина Ивановна

Мать ребёнка: Сербина Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сербин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Сербина Серафима Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сербин Леонид Иванович

Мать ребёнка: Сербина Серафима Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сербина Серафима Михайловна

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