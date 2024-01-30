Боровкова (Рыженкова) Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боровкова (Рыженкова) Анна Трофимовна

Место рождения

Васютино, Соинская волость, Себежский уезд

Дата рождения

1884

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1880 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: не указан

Мать: не указана

Васютино, Соинская волость, Себежский уезд
Бракосочетание
24.01.1910 ст.

Муж: Боровков Максим Александрович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.

Дочь: Боровкова Анастасия Максимовна

Отец ребёнка: Боровков Максим Александрович

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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