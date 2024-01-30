Боровкова (Рыженкова) Анна Трофимовна
Место рождения
Дата рождения1884
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.01.1910 ст.
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
21.01.1911 ст.
Дочь: Боровкова Анастасия Максимовна
Отец ребёнка: Боровков Максим Александрович
Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно