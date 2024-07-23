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Корзникова Марфа Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корзников Борис Трифонович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1799

Дочь: Фёкла Борисовна

Отец ребёнка: Корзников Борис Трифонович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1801

Сын: Корзников Данил Борисович

Отец ребёнка: Корзников Борис Трифонович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1805

Сын: Корзников Анисим Борисович

Отец ребёнка: Корзников Борис Трифонович

д. Пестерево
Рождение ребёнка
1822

Сын: Корзников Андроник Борисович

Отец ребёнка: Корзников Борис Трифонович

д. Пестерево

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