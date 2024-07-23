Корзникова Марфа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1799
Дочь: Фёкла Борисовна
Отец ребёнка: Корзников Борис Трифонович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1801
Сын: Корзников Данил Борисович
Отец ребёнка: Корзников Борис Трифонович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1805
Сын: Корзников Анисим Борисович
Отец ребёнка: Корзников Борис Трифонович
д. Пестерево
Рождение ребёнка
1822
Сын: Корзников Андроник Борисович
Отец ребёнка: Корзников Борис Трифонович
д. Пестерево