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van Limburg Waleran

Место рождения

Monschau,Rheinland,,Prussia

Дата рождения

Около 1192

Дата смерти

20.04.1242

Пол

Мужской

Отец

Между 1165 и 1180 г.р.

Мать

Около 1175 г.р.

Жена

Около 1203 г.р.

Дети

Около 1225 г.р.

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1192

Отец: Von Limburg Walram

Мать: Van Lotharingen Cunegonde

Monschau,Rheinland,,Prussia
Бракосочетание
Около 1219

Жена: De Bar Élisabeth

Monschau,Rheinland,,Prussia
Рождение ребёнка
Около 1225

Дочь: Van Limburg Bertha

Мать ребёнка: De Bar Élisabeth

Monschau, North Rhine-Westphalia Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Heer van Monschau en Poilvache
Смерть
20.04.1242