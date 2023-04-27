van Limburg Waleran
Место рожденияMonschau,Rheinland,,Prussia
Дата рожденияОколо 1192
Дата смерти20.04.1242
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1192
Отец: Von Limburg Walram
Monschau,Rheinland,,Prussia
Бракосочетание
Около 1219
Жена: De Bar Élisabeth
Monschau,Rheinland,,Prussia
Рождение ребёнка
Около 1225
Дочь: Van Limburg Bertha
Мать ребёнка: De Bar Élisabeth
Monschau, North Rhine-Westphalia Germany
Работа или профессия
Неизвестно
Heer van Monschau en Poilvache
Смерть
20.04.1242