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Лобов Ефим Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1877

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: Лобов Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
14.01.1896

Жена: Лобова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
09.01.1900

Дочь: Кутепова Татьяна Ефимовна

Мать ребёнка: Лобова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
20.08.1903

Дочь: Наталья Ефимовна

Мать ребёнка: Лобова Мария Михайловна

Рождение ребёнка
11.07.1910

Дочь: Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Лобова Мария Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно