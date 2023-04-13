Лобов Ефим Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1877
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: Лобов Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
14.01.1896
Жена: Лобова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
09.01.1900
Дочь: Кутепова Татьяна Ефимовна
Мать ребёнка: Лобова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
20.08.1903
Дочь: Наталья Ефимовна
Мать ребёнка: Лобова Мария Михайловна
Рождение ребёнка
11.07.1910
Дочь: Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Лобова Мария Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно