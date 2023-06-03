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Ламанова Антонина Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.10.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1929

Отец: Абалдов Сергей Прохорович

Мать: Абалдова Анна Федоровна

Рождение ребёнка
23.03.1953

Дочь: Тищенко Татьяна Леонидовна

Отец ребёнка: Ламанов Леонид Иванович

Рождение ребёнка
25.02.1957

Сын: Ламанов Сергей Леонидович

Отец ребёнка: Ламанов Леонид Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ламанов Леонид Иванович

Смерть
Неизвестно