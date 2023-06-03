Ламанова Антонина Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.10.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1929
Отец: Абалдов Сергей Прохорович
Мать: Абалдова Анна Федоровна
Рождение ребёнка
23.03.1953
Дочь: Тищенко Татьяна Леонидовна
Отец ребёнка: Ламанов Леонид Иванович
Рождение ребёнка
25.02.1957
Сын: Ламанов Сергей Леонидович
Отец ребёнка: Ламанов Леонид Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно