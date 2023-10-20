(Вашарина) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Вашарина) Ольга Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1841 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Вашарин Иван Петрович

Мать: не указана

Смерть
Неизвестно
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